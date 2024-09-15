З 14 нових бригад не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленський

За рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 військових бригад, але не вийшло оснастити - навіть чотири.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави відповів на запитання, чому навіть після допомоги США та Євросоюзу, українським військовим досі бракує снарядів. За словами Зеленського, постачання озброєння відбувається повільно.

"Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири... Тому нам потрібно внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили", - сказав очільник держави.

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За словами Зеленського, поки рішення про надання допомоги на $61 млрд ухвалювалося Конгресом США, Сили оборони використовували "все що могли".

"Упродовж 8-місячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США, ми використовували все, що могли. Ми передали все, що було в резервах - на складах та в резервних бригадах, які нам потрібні. Ми забрали в них все, що було - всю їхню зброю", - заявив Зеленський.

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