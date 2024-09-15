Зеленський про наступ на Курську область: Це ризикована операція, ідея полягала в тому, щоб РФ спрямувала туди частину своїх сил

Президент Володимир Зеленський розповів деталі Курської операції ЗСУ. За його словами, ідея полягала в тому, щоб спрямувати туди частину російських сил, відволікаючи їх від інших напрямків на фронті.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, в України була складна ситуація на східному напрямку фронту.

"Передусім у нас була дуже складна ситуація на сході, у Харківській області, на Донбасі, на деяких з цих напрямків. Це Вугледар, це Покровськ, це Мирноград, це багато різних міст. Люди знають лише про Покровськ, але ви маєте рацію, що ситуація була складна. І вони (росіяни, - ред.) просувалися дуже швидко, оскільки в нас не було оснащення", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що ЗСУ мали велику нестачу снарядів. Натомість ворог мав перевагу у боєприпасах.

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"Знову ж таки, коли ми говоримо про оснащення, про те, як оснастити бригади, насправді, між нами кажучи немає значення. Скільки бригад стоїть на одному напрямку. Якщо половина з них не оснащена. Так ви просто втрачаєте велику кількість людей. Ви втрачаєте людей, бо вони не забезпечені бронетехнікою, чи чимось подібним. В них немає артилерії, в них немає артилерійських снарядів. Якщо порівнювати кількість, то Росія використовувала 12 снарядів, ми використовували один до 12. У цьому була різниця", - розповів очільник держави.

Президент сказав, що ідея наступу на Курську область РФ - це ризикована операція. За словами Зеленського, ідея полягала в тому, щоб Росія перекинула на Курщину частину своїх сил з інших напрямків на фронті.

"Ми це розуміли. Але ідея полягала в тому, щоби спрямувати туди деякі російські сили", - додав глава держави.

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