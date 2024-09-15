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Українські рятувальники допоможуть постраждалим від повеней країнам Європи, – Зеленський

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Звернення Володимира Зеленського 15 вересня

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент у вечірньому відеозверненні.

"Була також доповідь Віктора Микити, заступника керівника Офісу щодо регіональної політики, по ситуації на Одещині через негоду. Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади", - скзав Зеленський.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Розумію, дружні відносини і т.п., АЛЕ у нас КРОВОПРОЛИТНА ВІЙНА В ДЕРЖАВІ!!!! Ви там подуріли вкрай, чи що?
  • Ksenia VB
    І пофіг на вкраїнців. Самі врятуються...або ні. Зелька запише сумний відос і подалі простягне руку щоб подали допомоги бажано в доларах.
  • Ihor Opatsa
    Він взагалі не розуміє, що він меле!!!...
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