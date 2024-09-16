Ворог запустив ударні БпЛА з півночі та півдня, - Повітряні сили (доповнено)

Ввечері неділі, 15 вересня, російські загарбники здійснили пуск ударних безпілотників з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чернігівщина - рух ймовірно ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини", - повідомили Повітряні сили ЗСУ о 20:16.

"Харківщина - загроза застосування ударних БпЛА. Полтавщина - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили у ПС через декілька хвилин.

Повітряна тривога оголошена у Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Згодом ПС повідомили, що БпЛА продовжують рух:

З Харківщини на Полтавщину.

З Сумщини на Чернігівщину, південно-західним курсом.

На Чернігівщині рухаються у напрямку Прилук.

Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Київщини. В області оголосили повітряну тривогу.

"БпЛА продовжують рух: З Чернігівщини на Київщину. На сході Полтавської області західним курсом", - повідомлялося о 21:01.

Також повідомлялося про агрозу "шахедів" для Черкаської області.

"БпЛА південніше Миргорода. БпЛА на Бориспіль з північного сходу", - повідомили Повітряні сили о 21:20.

"БПЛА з Київщини на Житомирщину. БПЛА на Житомир/Озерне зі сходу", - повідомили у Повітряних силах.

О 22:35 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Вінницької області.

О 22:44 Повітряні сили повідомили про пуски ворогом "шахедів" із південного напрямку.

"Нові БпЛА на півночі Херсонської області рухаються на захід у бік Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Рівненської та Хмельницької областей.

Згодом у Повітряних силах повідомили про:

БпЛА на Полтаву з північного сходу;

БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину;

БпЛА на Миргород зі сходу;

Шепетівка, Старокостянтинів - в укриття. БпЛА у вашому напрямку;

БпЛА на Кривий Ріг зі східного напрямку.

Пізніше Повітряні сили повідомили про:

Волинська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Рівненської області;

БпЛА на схід від Василькова.

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