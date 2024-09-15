Якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі, - Міндовкілля

Якість води у річці Десна біля водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі. Забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на неділю, 15 вересня, якість води у Десні біля водозаборів Києва та Броварів відповідає нормі. Ризики для здійснення водозабору відсутні.

"Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

У пробах питної води, відібраних у контрольних точках централізованого водопостачання Києва, станом на ранок 15 вересня перевищень не виявлено.

Згідно із даними "Київводоканалу" й оцінками науковців, очисні споруди справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору столиці. Якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил.

У Міндовкілля зазначили, що єдиним ризиком є можливий запах. Для його усунення "Київводоканал" заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У разі погіршення показників якості води буде застосована технологія посиленого очищення води.

Напередодні голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак повідомив, що станом на 15 вересня пляма забруднення, яка рухається Десною, вже дійшла до Київської області. Вона спостерігається між селами Літки та Рожни.

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Забруднення річок Сейм та Десна

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Раніше тодішній очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Згодом у Міндовкілля заявили, що забруднення у річки Сейм та Десна потрапило з цукрового заводу на Курщині. Це вже завдало збитків нашій державі на понад 405 млн гривень.

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