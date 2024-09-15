Стармер обговорить із Мелоні дозвіл ЗСУ на далекобійні удари вглиб Росії, - Bloomberg

У понеділок, 16 вересня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибуде до Риму, де зустрінеться зі своєю італійською колегою Джорджією Мелоні. Серед іншого голови урядів обговорять використання Україною ракет Storm Shadow по території РФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, Стармер та Мелоні обговорюватимуть пропозицію України щодо використання британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow на території Росії. Також політики обговорять гібридні загрози, які представляє РФ для Європи, і підтвердять підтримку відбудови України.

Bloomberg зазначає, що візит Стармера до Риму відбудеться через кілька днів після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. 13 вересня вони обговорювали питання, чи дозволити Україні завдавати дальних ударів по території Росії за допомогою ракет Storm Shadow, керованих за навігаційними даними США. Bloomberg додає, що Байден досі чинив опір такому кроку через побоювання, що це може призвести до ескалації війни.

Читайте також: Глава МЗС Британії Леммі про удари вглиб РФ засобами союзників: Жодна окрема зброя не забезпечить перемогу

Джерела повідомляють, що найближчим часом британська влада проведе переговори щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ з французькими та німецькими колегами.

Нагадаємо, що раніше Італія неодноразово заявляла, що не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по території РФ.

Читайте також: Італія залишається непохитною у своїй підтримці України, - Мелоні