Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)

Неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці.

Про це пише New York Post, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, двоє людей перестрілялися біля поля для гольфу Trump West Palm Beach, що у Флориді.

Поле було негайно закрито, а Трампа вивели в безпечне місце.

Видання зазначає, що невідомі стріляли один в одного, а не по Трампу.

Інцидент прокоментували у передвиборчій кампанії Трампа. Речник кампанії Стівен Чунг повідомив, що колишній президент перебуває в безпеці.

"Наразі жодних додаткових подробиць немає", - сказав він.

Секретна служба спільно з офісом шерифа проводять розслідування

Секретна служба США повідомила, що стрілянина сталася близько 14:00 за місцевим часом. Разом із офісом шерифа служба проводить розслідування інциденту. Там додали, що наразі колишній президент у безпеці.

Ймовірного підозрюваного затримали

Згодом видання New York Post з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що агенти Секретної служби помітили біля поля для гольфу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь.

Озброєний чоловік кинувся тікати. Пізніше його затримала місцева поліція. Також NYP пише, що правоохоронці знайшли штурмову гвинтівку та камеру GoPro.

Уже пізніше офіс шерифа округу Мартін у Флориді підтвердив затримання підозрюваного. Відповідне повідомлення з'явилося у соцмережі Facebook.

"Рух по шосе I-95 в північному напрямку на ділянці 714 перекрито. На основі інформації про розшук, опублікованої округом Палм-Біч, офіс шерифа округу Мартін зупинив автомобіль і взяв під варту підозрюваного, який, як вважають, причетний до інциденту зі стріляниною в Trump International в окрузі Палм-Біч. Ми будемо оновлювати цю інформацію у міру її надходження", - йдеться у дописі.

Згодом видання CNN написало, що до розслідування долучилось ФБР.

Замах на Трампа 13 липня у Пенсільванії

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

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