Росіяни здійснили 43 обстріли Сумщини протягом дня: під вогнем 14 громад
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15 вересня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи.
Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миропільська громада: росіяни здійснили удар FPV-дроном(1 вибух).
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено удари КАБ (2 вибухи) та удари артилерією (4 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (26 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (2 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (3 вибухи) та мінометний обстріл (7 вибухів).
- Дружбівська громада: обстріл з артилерії (4 вибухи) та удари FPV-дронами (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: удари FPV-дроном(1 вибух).
- Лебединська громада: росіяни здійснили ракетний удар (1 вибух).
- Новослобідська громада: ворог здійснив удари FPV-дроном (1 вибух) та КАБ (14 вибухів).
- Шалигинська громада: обстріл з артилерії (2 вибухи).
- Юнаківська громада: удари КАБ (2 вибухи).
- Путивльська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
- Глухівська громада: вівся мінометний обстріл (5 вибухів).