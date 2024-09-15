Новини

Росіяни здійснили 43 обстріли Сумщини протягом дня: під вогнем 14 громад

4140
Російські обстріли Сумщини 15 вересня

15 вересня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи. 

Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Миропільська громада: росіяни здійснили удар FPV-дроном(1 вибух).
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено удари КАБ (2 вибухи) та удари артилерією (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (26 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (5 вибухів) та атаку БПЛА (2 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (3 вибухи) та мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Дружбівська громада: обстріл з артилерії (4 вибухи) та удари FPV-дронами (8 вибухів).

Також читайте: Зеленський після удару РФ по Харкову: Щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями. ФОТО

  • Середино-Будська громада: удари FPV-дроном(1 вибух).
  • Лебединська громада: росіяни здійснили ракетний удар (1 вибух).
  • Новослобідська громада: ворог здійснив удари FPV-дроном (1 вибух) та КАБ (14 вибухів).
  • Шалигинська громада: обстріл з артилерії (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: удари КАБ (2 вибухи).
  • Путивльська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Глухівська громада: вівся мінометний обстріл (5 вибухів).

Читайте: Російський удар по багатоповерхівці в Харкові: рятувальники деблокували тіло загиблої особи, 42 людини поранені (оновлено)

Автор: Остап Грицишин

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 
ТОП-новини
всі новини