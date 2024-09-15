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У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, - КМДА

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У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря

У неділю ввечері, 15 вересня, у столиці фіксується тимчасове погіршення якості повітря, імовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації мешканцям Києва рекомендують: 

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що минуло тижня у ДСНС повідомляли про 13 пожеж в Києві на площі понад 17 тисяч квадратних метрів. 

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Повітря позеленіло...Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не рухається і не має ні звуку і не викликає ні радості, ні печалі. Ця постійна відсутність руху добре діє на стомлених людей, але може з часом і набриднути(!).
  • G.I. Jane 777
    Щоосені димлять торфовища. Літо було сухе, все висохло на порох, достатньо іскри від цигарки, чи від палаючого уламка збитого шахеда. Торф може диміти місяцями. А дебілам і тут Кличко муляє
  • G.I. Jane 777
    Окрім конспірології, ще ж ніколи не закінчаться любителі палити листя і траву на своїх ділянках, бо так все село робить, і взагалі така дебільна народна традиція.
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