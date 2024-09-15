На Покровському та Курахівському відбулося по 34 бойових зіткнення, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України 56 авіаударів, скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 428 дронів-камікадзе та здійснили майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, ворожа авіація з території російської федерації завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова (чотири КАБ) та населеного пункту Руська Лозова (два КАБ).

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Круглякіівки та Лозової. Вісімнадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

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Бойові дії на Сході

На Сіверському напрямку наші воїни відбивали 12 наступальних дій окупаційних військ у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На цей час десять бойових зіткнень завершено, два – ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Курдюмівки. Сили оборони зупинили усі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, та Маринівки. Наші захисники відбили 31 штурм, три боєзіткнення ще продовжуються.

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Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 230 окупантів, з них 89 - безповоротно. Також знищено ретранслятор та три одиниці автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку ворог теж здійснив 34 спроби прорвати нашу оборону поблизу Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Двадцять сім боєзіткнень завершено, ще сім - досі продовжуються.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник намагався вісім разів витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Макарівки. Зараз ще тривають п’ять атак окупантів.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено вісім спроб атакувати наші позиції.

На інших напрямках - без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 46-тої окремої аеромобільної бригади, 25-тої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України та 151-шої окремої механізованої бригади СВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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