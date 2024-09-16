У багатоповерхівці у Харкові загасили пожежу, аварійно-рятувальні роботи призупинено, - ДСНС
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Рятувальникам вдалось загасити пожежу в багатоповерхівці у Харкові, яку обстріляли 15 вересня росіяни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ДСНС.
" 22:00 пожежу у 12-поверхівці ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи тимчасово призупинено. За попередньою інформацією людей під завалами немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо 15 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі. Станом на 21:08 повідомлялось про одну загиблу людину та 42 поранених.