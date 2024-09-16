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Путін чи схожі на нього хлопці можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг, - Зеленський

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Володимр Зеленський під час інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії

Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та схожі на нього лідери хочуть "розділити світ" між собою.

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, передає Цензор.НЕТ.

Президент підкреслив, що "війна змінила всіх нас", та найважливіше, на його думку, аби ця війна могла змінити Європу та світ.

"Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє – що ми повинні жити у єдності – в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг. Тому нам потрібна ця єдність. І я сподіваюся, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн", - наголосив Зеленський.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Whitе Rаven dc3991b7
    Кожне інтерв'ю, де в прихований навушник не нашіптує голос дЄрьмака, що треба говорити, коли немає відеосуфлера з текстом промови, то з рота цього хрипатого недоумка ллється несистематизована маячня
  • Pan Lipko
    Заголовок може потягнути на докторську із психіатрії
  • Роман Агафонов
    Зелений виродок і геноцид українців це синоніми. Нас будуть вбивати допоки ця тварина буде при владі.
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