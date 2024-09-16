Ворог вкотре атакував Україну "шахедами". Безпілотники долетіти до Волинської області, сили ППО працювали у Києві
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З вечора 15 вересня росіяни запустили ударні безпілотники по території України відразу з кількох напрямків
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 23:25 Повітряні сили попередили про безпілотники, що рухалися у бік Кривого Рогу зі східного напрямку.
"Кривий Ріг - в укриття!" - написали військові.
О 23:42 Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.
О 23.56 повітряна тривога оголошена у Волинській області.
О 2 ночі КМВА повідомила про роботу ППО в Києві. За пів години - на підступах до столиці.
О 3:23 на Київщині повідомили про роботу ППО.