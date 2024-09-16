Латвія передасть Україні бронетранспортери CVR(T), які були закуплені у Великої Британії

Найближчим часом Україна отримає від Латвії партію британських бойових розвідувальних гусеничних бронетранспортерів CVR(T).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, це підтвердили у Міністерстві оборони Латвії.

При цьому, з міркувань безпеки, точну кількість машин не розголошують, але, зазначається, що це будуть нові модифікації техніки.

Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щорічно щонайменше до 2026 року. Латвія уже передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.

"Підписаний у 2014 році з Великою Британією контракт передбачав загалом 123 бронетранспортери CVR(T), з яких 116 було модернізовано, а сім без капітального ремонту – для навчання механіків. Перші машини були поставлені восени 2015 року", – зазначають у виданні.

У 2019 році був підписаний ще один контракт з Великою Британією на закупівлю додаткової техніки.

Командувач НБС Леонід Калніньш ще у вересні минулого року повідомляв журналістам, що для участі в тактичних операціях і знищення противника на передовій потрібні нові бойові машини піхоти не менше третього рівня захисту. Цього літа міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив журналістам, що закупівля бойових машин перебуває на завершальній стадії.

Що відомо про бронетранспортер CVR(T)?

Належить до числа найбільш швидкохідних гусеничних бойових машин свого часу. Стоїть на озброєнні Британської Армії, використовувався у Фолклендській війні, війнах у Перській затоці та Афганістані, а також у низці миротворчих операцій.

Combat Vehicle Reconnaissance (CVR(T) - серія бойових броньованих машин, вперше розроблених у Великій Британії в 1960-ті роки компанією Alvis з метою замінити в експлуатації попередню розробку тієї ж фірми - бронеавтомобіль "Саладін".

Модифікації CVR(T) включають, зокрема, легкі танки "Скорпіон" та "Сімітар", бронетранспортер "Спартан", самохідну протитанкову ракетну установку "Страйкер" та командно-штабну машину "Султан".

Всі модифікації CVR(T) мають однотипні підвіску, двигун та зварний бронекорпус з алюмінієвої броні. Загалом на озброєння британських збройних сил і армій інших країн надійшло понад 3500 машин цього класу.

Ця броньована техніка призначена для військових операцій зі знищення живою сили (піхоти) противника. За час існування ці машини неодноразово модифікувались. Наприклад, одна з модифікацій включала встановлення протикумулятивних екранів для покращення захисту від РПГ-7, системи зовнішнього охолодження, поліпшення броні.

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