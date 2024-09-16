Окупанти просунулися на кількох напрямках, атакують у Курській області, - ISW

Російські загарбники просунулися на Сіверському, Покровському напрямках і під Вугледаром Донецької області. Також росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська просунулися в Глушковському районі Курської області. 14 вересня російський військовий блогер заявив, що українські війська просунулися до південно-східної околиці Вольфіно (на південний захід від Глушково).

Російські війська нещодавно просунулися до українського виступу в Курській області і відбили населений пункт. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 і 15 вересня, показують, що російські війська просунулися на полях на схід від 10-го Жовтня (на південь від Коренево) і незначно просунулися на захід від Любимівки відповідно. Російські джерела стверджували, що підрозділи ЗС РФ відбили Борки (на південний схід від Суджі).

Харківщина та Луганщина

14 і 15 вересня бої тривали біля Глибокого та біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

15 вересня український військовий, який діє на півночі Харківської області, заявив, що темпи російських ударів плануючими бомбами продовжували знижуватися протягом останніх двох тижнів (приблизно 1-14 вересня), оскільки російські війська втратили значну кількість безпілотників дальньої дії.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Сватового на тлі продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, як український безпілотник скидає терміт на російські позиції на північ від Стельмахівки (на північний захід від Сватового), вказуючи, що російські війська просунулися в цьому районі.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки;

на північний захід від Сватового біля Колісниківки, Глушківки, Кругляківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової;

на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Чернещини;

на північний захід від Кремінної біля Новосадового, Макіївки, Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і Зарічного;

на південь від Кремінної біля Серебрянки.

Бої у Донецькій області

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку та продовжили наступ у цьому районі 15 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, що російські війська просунулися на захід від Золотарівки (на схід від Сіверська).

15 вересня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

15 вересня російські війська продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська вели наступальні дії:

під Торецьком;

на північний схід від Торецька біля Дачного;

на схід від Торецька біля Дружби;

на південь від Торецька біля Нелипівки;

на захід від Торецька в напрямку Щербинівки.

ISW повідомляє, що 15 вересня російські війська просунулися на Покровському напрямку, "але підтверджених змін на лінії фронту не було".

Російські військові блогери стверджували, що окупанти просунулися на схід від Селидового, у південно-західну Українку (обидва на південний схід від Покровська), а також на південь і схід від Українки, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Російські війська, що діяли на схід від Покровська, вели наступальні операції в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новоторецька та Красного Яру, а російські війська, що діяли на південний схід від Покровська, атакували поблизу Селидового, Українки, Долинівки, Новогродівки, Маринівки, Михайлівки, Желанного Першого, Желанного Другого та Лисівки (на захід від Новогродівки).

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися у східну Максимілянівку.

Окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 вересня, показують, що росіяни просунулися на північний схід від Водяного (на північний схід від Вугледара).

14 і 15 вересня російські війська вели наступальні операції біля Катеринівки, Костянтинівки, Вугледара та Водяного.

Російські війська 14 і 15 вересня проводили наступальні операції в районі кордону Донецької і Запорізької областей в районі Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки), Макарівки (на південь від Великої Новосілки) і Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки), але підтверджень зміни лінії фронту не було.

Ситуація на півдні

На заході Запорізької області тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту 15 вересня не було.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 15 вересня, видно, як російська диверсійно-розвідувальна група здійснює рейд на українські позиції поблизу Кам’янського, але ISW не спостерігав повідомлень чи доказів того, що російські сили проводять штурм або просуваються в цьому районі.

Станом на 15 вересня російські війська активізували наступ на островах у дельті річки Дніпро.

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