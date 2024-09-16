Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 634 860 осіб (+1060 за добу), 8683 танки, 18 123 артсистеми, 17 071 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 634 860 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 634860 (+1060) осіб,

танків ‒ 8683 (+3) од,

бойових броньованих машин - 17071 (+8) од,

артилерійських систем – 18123 (+14) од,

РСЗВ – 1187 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 3090 (+6)

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