Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 634 860 осіб (+1060 за добу), 8683 танки, 18 123 артсистеми, 17 071 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 634 860 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 634860 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8683 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 17071 (+8) од,
- артилерійських систем – 18123 (+14) од,
- РСЗВ – 1187 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 3090 (+6)