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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 634 860 осіб (+1060 за добу), 8683 танки, 18 123 артсистеми, 17 071 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 634 860 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 634860 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8683 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 17071 (+8) од,
  • артилерійських систем – 18123 (+14) од,
  • РСЗВ – 1187 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3090 (+6)

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Втрати ворога за 15 вересня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3862 день москальсько-української війни.
    60 одиниць техніки та 1060! чумардосів за день.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 634 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
  • Amber
    Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
  • Орест Гарай
    Сподіваюсь, ви ж розумієте, з якого дива взагалі оце з'явилось - "накопичувати на понеділок"?

    Для тих, хто не дуже розуміє - виснаження по техніці почало приймати гротексні риси. В них фізично немає в підрозділах техніки для безперервних штурмових дій з технікою. Вони у понеділок-середу "ударними темпами" намагаються кудись їхати-штурмувати, а потім до кінця тижня - роблять те ж саме без техніки майже, очікуючи, поки рем.бригади хоч щось полагодять до неділі і повернуть в підрозділи хоч щось, що заводиться і саме їде.

    Супутникові знімки баз зберігання показують, що там вже взагалі немає, наприклад, МТЛБ. Тобто якщо до серпня в них було 2 джерела поповнення військ: заводи БТРЗ (ремонт битої техніки з фронту, відновлення техніки з баз зберігання) та виробничі потужності баз зберігання (легкий ремонт техніки з власної бази), то зараз ситуація кардинально погіршилась: на багатьої базах зберігання практично скінчилась техніка "на зберіганні" (і танки, і бтр/бмп, і мтлб).

    Кацапи винайшли НОВИЙ спосіб підтримувати війська - з фронту биту техніку вони сортують і везуть менш биту знов на бази зберігання - все ж таки які-ніякі виробничі потужності і хоч якийсь ресурс для канібалізації (корпуси, крізь які вже дерева проросли). ЗВІСНО, це не покращує якість битої техніки та не пришвидшує "загалом" строки ремонту битків у порівнянні з БТРЗ. Але деяка заміна все ж таки спостерігається. Хоча загальний темп поповнення військ впав, оціночно, принаймні на 40%...
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