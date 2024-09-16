Впродовж доби окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ завдали авіаційного удару по Новоандріївці.

69 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Червоне, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

3 обстріли РСЗВ накрили Новоандріївку, Гуляйполе та Малу Токмачку.

72 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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