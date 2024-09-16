Росіяни зіткнуться з дефіцитом зброї та техніки для війни проти України, що посилить їхню залежність від союзників, - ISW

Російська армія може зіштовхнутися з дефіцитом озброєння та матеріальних засобів для війни проти України, тому Кремль поглиблюватиме залежність у задоволенні своїх потреб від іноземних партнерів

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни значною мірою покладаються на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні, зазначають аналітики. Та додають, що для цього необхідно ще більше мобілізувати економіку й оборонну промисловість та інвестувати в розбудову потенціалу. Це дозволить підтримувати нинішній темп операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

В ISW додають, що за їхніми даними, Росія вичерпує радянські запаси, але поки не зрозуміло, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатньо продукції, щоб витримати високий рівень втрат техніки, яких зазнають війська в Україні, навіть за умови подальшої економічної мобілізації.

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"Підтримка Північної Кореї раніше дозволяла Росії зберігати значну артилерійську перевагу над Україною, і Росія використовувала ці переваги для підтримки послідовних наступальних операцій, спрямованих на те, щоб не дати українським військам змоги перехопити ініціативу", - зазначили в Інституті.

На думку експертів, поглиблення військового партнерства Росії з Північною Кореєю є символічним для відносин, які Росія прагне побудувати з Іраном, КНР та іншими бажаними партнерами.

"Росія, ймовірно, зіткнеться зі скороченням запасів озброєнь і техніки і буде намагатися компенсувати цей дефіцит, якщо вона не зможе масштабно обійти західні санкції і значно розширити свою взаємодію з іноземними партнерами, щоб отримати достатню кількість військової техніки, комплектуючих і товарів подвійного призначення", - підкреслили в ISW.