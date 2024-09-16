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Підозрюваний в імовірному замаху на Трампа активно підтримував Україну та критикував політика, - CNN

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Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

"Райан Веслі Рут, якого влада підозрює в тому, що він планував напасти на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловлював рішучу підтримку Україні в десятках постів на день на платформі Х у 2022 році й заявив, що готовий померти в боротьбі, і що "нам потрібно спалити Кремль дотла"", - пише видання.

Райан Веслі Рут

Перевірка особистих даних Рута, наданих правоохоронцями, показала, що він проживає на Гаваях і має вісім конфліктів із законом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)

Він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав військових з Афганістану брати участь у бойових діях за Україну.

Нині цей інцидент розслідує ФБР. Як пише CNN, фахівці намагаються вийти на глобальний рівень, аби з’ясувати біографію Рута.

Райан Веслі Рут

Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

Замах на Трампа 13 липня у Пенсільванії

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії на Трампа було вчинено замах. Сам Трамп згодом розповів про свій стан після замаху.

Двоє людей загинули, зокрема той, хто стріляв у експрезидента США.

Підозрюваного у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа ідентифіковано - це 20-річний Томас Метью Крукс з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Marjorine Taylor Ham
    Рижий х*й і компашка прокремлівських покидків вже хочуть знову демонізувати Україну в лицях тупих прихильників мага...Ви навіть і не уявляєте наскільки у них вже були промиті мізки. Вони реально Україну більшим ворогом представляли для Америки ніж путіна і всю парашу разом взятих і більшисть продивлялася рашша тудей
  • Анатолій Панасюк
    Могло постраждати і друге вухо.
  • ZoV KobZona
    Ищите ху#ловский след. Таких всегда используют втёмную.

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