У Польщі запроваджують надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

"Після консультацій з компетентними міністрами та службами я доручив підготувати розпорядження Ради міністрів щодо запровадження режиму стихійного лиха", – написав Туск.

Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

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