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У Польщі запроваджують надзвичайний стан

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Масштабні повені у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

"Після консультацій з компетентними міністрами та службами я доручив підготувати розпорядження Ради міністрів щодо запровадження режиму стихійного лиха", – написав Туск.

Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. 

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Сергій Zhdanov
    Хай "фермери" виходять та черпають воду, а не допомогу їм пропонувати...
  • Ksenia VB
    Оце кара небесна за те що наше зерно висипали
    Витворяли на кордоні казнащо
  • Олена Тихонова b920a9e0
    А наших рятувальників не заблокують на кордоні? Скажуть, що вони відбирають заробіток у польських рятувальників.
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