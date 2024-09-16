Низку залізничних рейсів скасовано через масштабну повінь у Європі, - "Укрзалізниця"

В Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори скасували деякі рейси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба компанії.

Так, рейс Відень - Київ - Відень щонайменше у понеділок курсуватиме як Будапешт - Київ - Будапешт.

Поновлення руху не буде швидким, адже пік негоди в Австрії очікується сьогодні-завтра. Вокзали й метро завтра будуть частково зачиненими.

"Пасажирів із квитками у Відні просимо звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безкоштовним поселенням і харчуванням на період негоди", - йдеться в повідомленні.

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Також скасовано рейс Чоп - Відень - Чоп через неможливість виїхати з Відня.

"Рейси Прага - Перемишль - Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Сьогодні очікується човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки", - зазначили в "УЗ".

Водночас рейс з/до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

"Ми приймаємо пасажирів, що не встигли на свої рейси через безпрецедентну негоду, на ІНШІ рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця!" - підсумували в компанії.

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Нагадаємо, через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

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