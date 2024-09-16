Байден наказав залучити всі необхідні ресурси для захисту Трампа

Чинний президент США Джо Байден засудив новий ймовірний замах на 45-го очільника Білого дому Дональда Трампа та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу всіма необхідними ресурсами для його захисту.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

За словами Байдена, наразі федеральні правоохоронні органи розслідують стрілянину як можливу спробу вбивства кандидата в президенти Трампа, а сам підозрюваний перебуває під вартою.

"Зараз триває активне розслідування цього інциденту, правоохоронці збирають більше деталей про те, що сталося. Як я вже неодноразово заявляв, в нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству", - йдеться у його заяві.

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Лідер США доручив своїй команді продовжувати забезпечувати наявність у Секретної служби всіх ресурсів, можливостей та заходів захисту, які необхідні для забезпечення подальшої безпеки Трампа.

Президент США також високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після замаху на Трампа, заявивши, що він "відчув полегшення", почувши, що експрезидент не постраждав.

Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

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