Доба на Харківщині: обстріл Харкова, зранку окупанти вдарили по Ізюмському району

Зранку 16 вересня збройні сили РФ обстріляли Харківщину, постраждала жінка. За добу в регіоні 1 людина загинула, ще 45 людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 16 вересня росіяни обстріляли село Піски-Радьківські Ізюмського району. Внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення, постраждала 76-річна жінка.

Двічі за день росіяни атакували Куп'янськ. Спочатку вдарили КАБами, дістали поранення один чоловік та дві жінки. Потім внаслідок влучання FPV-дрона було уражено автомобіль.

Вдень 15 вересня, о 15:30, ворог атакував Немишлянський район Харкова. Загинула одна людина, постраждали 43 особи, зокрема 4 дитини. Крім того, Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки та 20 автівок.

Внаслідок обстрілу села Верхній Салтів Чутівського району горів будинок, господарча споруда, та трава на площі 10 га. Дві господарчі споруди та трава горіли у селі Вербівка Ізюмського району.

Близько 14:00 ворог обстріляв с. Циркуни. Горіли дві господарчі споруди, недіючий магазин, недіюча АЗС та трава на площі 7 Га. Знищено: магазин, ангар, металевий контейнер та господарчу споруду. У селі Сенькове внаслідок обстрілу горів житловий будинок та господарчі споруди.

Також внаслідок російських обстрілів горіла трава у населених пунктах Стогнії, Шийківка, Руська Лозова, Кіндрашівка та Курилівка.

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