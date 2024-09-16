Польща у майбутньому почне фінансувати "чеську ініціативу" із закупівлі боєприпасів для ЗСУ, - Сікорський

У майбутньому Польща знайде гроші на "чеську ініціативу" із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів. Міністерство закордонних справ зробило свою частину роботи. Сподіваюся, колеги з інших міністерств також усе зроблять.

Це обов’язково буде зроблене", - наголосив голова МЗС.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

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