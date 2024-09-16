Путін їздив до Монголії радитися із шаманами про війну, - Spiegel

Російський диктатор Володимир Путін відвідував Монголію для зустрічі з шаманами.

Про це у своїй колонці на Spiegel пише Михайло Зигар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цю версію обговорюють джерела, близькі до Кремля.

Автор звертає увагу на те, що Монголія та Тува, де Путін побував до поїздки в Монголію, вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів світу. Він нагадав, що Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики.

Зигар із посиланням на джерело, близьке до Кремля зазначив, що перед початком агресії проти України Путін також консультувався з різними містиками. За словами співрозмовника, всі вони пророкували перемогу Росії.

"Зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений", - додав автор.

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Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

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