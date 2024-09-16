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Українські війська просунулися на новому напрямку в Курській області, - Forbes

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ЗСУ просуваються в Курській області на новому напрямку

Українські захисники успішно прорвали оборону ще на одному напрямку в Курській області РФ за підтримки танків та військових літаків - у російське селище Веселе. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Forbes.

"Те, що спочатку здавалося коротким і неглибоким наступом, насправді переросло в щось набагато небезпечніше для російського контролю над Курською областю", - наголошує видання. 

Журналісти проаналізували ситуацію на новій ділянці фронту в Курській області після того, як минулого тижня ЗСУ прорвали оборону ЗС РФ на ще одній ділянці російсько-українського кордону.

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ЗСУ прорвалися до селища Веселе

Як зазначається, українські танки увійшли в селище Веселе, а винищувач-бомбардувальник ВПС України скинув керовану супутником плануючу бомбу на будівлю, в якій, ймовірно, перебували російські військові.

Також у Forbes наголошують на тому, що в російському гарнізоні навколо Веселого перебуває велика кількість погано навчених молодих призовників, які, згідно з політикою Кремля, не повинні брати участь у бойових діях.

Видання пише, що сильна залежність північного угруповання російських військ від призовників для початкової оборони проти головного українського удару в Курській області, що розпочався в серпні, є однією з причин, через яку українцям вдалося так швидко просунутися.

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"Це зловісний знак для росіян, що їхні оборонні зусилля у Веселому, мабуть, також залежать від непідготовлених молодих людей", - додають у Forbes.

Водночас, наголосив автор статті, українські воїни, які беруть участь у боях, є загартованими в боях добровольцями, яких підтримують танки, безпілотники й військові літаки.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Ден Ко 0a548385
    ЗСУ красені !
  • Yuri I 0e5ec1af
    Як здихатися зрадойоба у голові?
    https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1bx8zgy/%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96/
  • Герхард
    Росіяни просунулись біля Вугледару та ще 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
    Джерело:
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