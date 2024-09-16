Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру та житлові будинки Херсонщини, постраждало шестеро людей

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини протягом минулої доби отримали поранення шестеро людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Зеленівка, Комишани, Кізомис, Берислав, Новоолександрівка, Михайлівка, Українка, Дудчани та місто Херсон", - йдеться в повідомленні.

Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Через підрив на вибухівці в Одрадокамʼянці смертельні поранення дістав 45-річний чоловік.

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