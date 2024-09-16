Україна може долучитися до розмінування Чорного моря, формат ще визначається, - посол Боднар

Україна може взяти участь у розмінуванні Чорного моря в рамках ініціативи НАТО.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Це дуже добра ініціатива, яка реалізується в рамках НАТО. Вона є доволі мирною ініціативою, що не дратує країну-агресора, але водночас є проактивною, оскільки дозволяє створити більш безпечні умови і для нас, і для прибережних держав, які належать до НАТО, і так само є частиною Чорного моря", - сказав дипломат.

Україна від самого початку цієї ініціативи звернулася до Туреччини з пропозицією участі як повноправний член.

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"Оскільки Україна є кандидатом на членство в НАТО, то, звичайно, формальних заперечень не було. Водночас є певні часові рамки, щодо яких треба працювати з турецькою стороною. Насамперед їх занепокоєння викликає те, щоб наша участь безпосередньо якимись кораблями чи військовослужбовцями не створювала загрози для всього проєкту, оскільки російська сторона може тоді вважати ці кораблі потенційними об'єктами для нападу", - пояснив посол.

За словами Боднара, Україна наразі розвиває внутрішню комунікацію через відповідні канали.

"Ми ділимося тією інформацією, яка в нас наявна, про можливі зони забруднення мінами, про те, як можна цю ініціативу вдосконалити. І скоріше всього, я думаю, що протягом цього року ми вибудуємо механізми участі української сторони саме в цьому проєкті для того, щоб мати інформацію з перших джерел і також пізніше застосовувати свої потужності", - підсумував дипломат.

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Нагадаємо, раніше Туреччина, Болгарія та Румунія створили спільну групу з розмінування Чорного моря.