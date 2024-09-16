Удар РФ по Харкову: 14 осіб госпіталізовано, дитина та чоловік - у важкому стані
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14 травмованих внаслідок вчорашного обстрілу Харкова госпіталізували до медустанов.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед госпіталізованих - двоє дітей, один у важкому стані.
"Також 70-річний чоловік перебуває у важкому стані в лікарні. Йому надається вся необхідна меддопомога", - додає Синєгубов.
Нагадаємо 15 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є постраждалі. Станом на 21:08 повідомлялось про одну загиблу людину та 42 поранених.