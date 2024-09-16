Україна звернулась до ООН та Червоного Хреста із закликом долучитися до гуманітарного реагування у Курській області

Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС України.

Як зазначили в МЗС, Україна, дотримуючись всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

У відомстві вказали, що з перших днів Курської операції Сили Оборони України проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні мешканці на території курської області отримували та отримують гуманітарну допомогу, можливість виїзду з районів бойових дій.

"Беручи до уваги гуманітарну ситуацію та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області, МЗС України звернулося до Організації Об'єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило ООН відповідну ноту", – йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, за даними естонської розвідки , хоча російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.

Видання CNN заявило, що ціна Курської операції ЗСУ виявилася високою, попри це, вона вважається успішною. Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Але попри всі складнощі, навіть після зазнаних поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.