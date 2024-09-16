Посол Боднар про роль Туреччини в звільненні полонених: Існує кількарівневий діалог

Туреччина за активної участі омбудсмена Шерефа Малкоча є посередником між Україною та РФ у питанні звільнення військовополонених чи цивільних заручників.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Існує кількарівневий діалог

Як розповів Боднар, в Міністерстві закордонних справ (МЗС) Туреччини створено департамент з питань медіації в питанні повномасштабної війни в Україні.

Зокрема існує кількарівневий діалог щодо звільнення полонених й заручників. Ключовим є переговори між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Туреччини Реджепом Ердоганом, а також очільників Офісу президента, Міністерства оборони України й МЗС з їх турецькими колегами.

Також свою роль відіграє призначення головою українського МЗС Андрія Сибіги, який з 2016 по 2021-й був послом України в Туреччині.

"Міністр прекрасно розуміє пріоритети стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною, реалії турецької політики та важливість подальшого поглиблення нашої взаємодії", - додав Боднар.

В питанні військовополонених Туреччина діє й на рівні омбудсмена. Як приклад, наприкінці березня Україну відвідав Малкович. Він зустрівся з родинами наших військовополонених, і відвідував місця утримання російських військовополонених.

"У липні Туреччину відвідували члени родин оборонців Азовсталі, які також зустрічалися з паном Малкочем. Він перебуває в діалозі з російською стороною, під час якого узгоджуються терміни й умови його поїздки до Росії для відвідання наших військовополонених та розв'язання питань їх повернення додому", - пояснив посол.

Раніше Боднар інформував, що Туреччина працює над створенням гуманітарного коридору для повернення українських полонених та цивільних з РФ та окупованих територій.