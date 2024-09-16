Удар по цивільному судну із зерном стався поза межами зернового коридору, - ВМС

Румунське судно з зерном у момент російського удару перебувало поза межами зернового коридору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Інцидент відбувся поза межами нашого зернового коридору, наш коридор працює у стабільному режимі. Більша його частина, як ви знаєте, проходить територіальними водами країн-членів Північноатлантичного альянсу. Відповідно, подібні витівки робити в цих водах росіяни не наважуються", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що судна-зерновози зазвичай ідуть під іноземними прапорами. Серед лідерів, які користуються послугами, українського зернового коридору, - Китай на першому місці й Іспанія на другому. Він додав, що минулого трапився подібний інцидент.

"Згодом, звісно, стане зрозуміло, це була спрямована атака чи не цілеспрямована. Проте це не змінює самого факту, що росіяни поцілили цивільне судно, незалежно від того, це наслідок безвідповідального застосування неналежної зброї чи це спрямована атака, — наголосив речник.

Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту. Окупанти вдарили одразу після виходу судна з українських територіальних вод у Чорному морі.

У МЗС Румунії прокоментували російський обстріл цивільного судна, яке перевозило вантаж пшениці для Єгипту у Чорному морі. Там наголосили, що Росія повинна припинити напади на комерційні судна та почати поважати свободу судноплавства.

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