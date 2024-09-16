Справа Дубінського та Деркача: Розслідування завершено

Завершено розслідування щодо нардепа Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та інших осіб за фактом державної зради.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією нашої держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року. За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу рф", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чинний нардеп поширював російські наративи, зокрема про вище політичне керівництво України у публічних заходах.

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"У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером. Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом пресконференцію, на якій вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екснардеп та колишній прокурор втекли за кордон напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Всім інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України).

Наразі підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України. Чинний народний обранець перебуває під вартою.

Йдеться про нардепа Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика.

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Нагадаємо, що у листопаді СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

В свою чергу Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

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