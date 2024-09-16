Під ворожі удари потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях, - Міненерго

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 578 населених пунктів.

У Донецькій області внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції, побутові споживачі, місцева промисловість, а також залізниця (були порушення в русі потягів). Живлення відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 404 абоненти у 4 населених пунктах. Живлення частково відновлено.

За даними Міненерго, у Донецькій області біля території однієї з шахт спалахнула пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахтах перебували 550 працівників, їх було сповіщено про аварію. Триває ліквідація пожежі, постраждалих немає.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок російських обстрілів було знеструмлено північ Донецької області. Російські загарбники поцілили в інфраструктурний об’єкт

13 вересня росіяни атакували енергооб'єкт у Сумській області, внаслідок чого загинув працівник, ще 7 дістали поранення.

За словами президента Володимира Зеленського, керованими бомбами РФ знищила енергетичну інфраструктуру України на 80%.

За інформацією міністра енергетики України Германа Галущенка, за період із жовтня 2022 року до вересня 2024 року об'єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки.

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