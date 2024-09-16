У близькому майбутньому не буде змін у відносинах ЄС з Росією, - Боррель

ЄС не планує змінювати формат відносин із Росією, поки в Україні триватиме війна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю Euractiv.

Відповідаючи на запитання щодо можливості перезавантаження відносин з РФ у разі укладення мирної угоди, Боррель заявив: "Я не бачу мирної угоди з путінською Росією в найближчому майбутньому".

"У віддаленому майбутньому, в післявоєнному середовищі, можуть відбутися певні зміни у відносинах з Росією, але факт залишається фактом: війна, ймовірно, триватиме, і навряд чи за цих обставин будуть вестися справи як зазвичай", - сказав Боррель.

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Головний дипломат ЄС також нагадав про ордери на арешт Путіна та його близького оточення, видані Міжнародним кримінальним судом за серйозні військові злочини та злочини проти людства.

"Важливо змусити Росію відповісти за свої дії в Україні", - сказав він.

Раніше Боррель рішуче засудив нещодавнє передання Іраном Росії балістичних ракет та пообіцяв запровадити нові та суттєві санкції.