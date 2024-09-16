Британія не дозволить ЗСУ бити Storm Shadow вглиб РФ без згоди США, - The Times

Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадали, що п'ять колишніх міністрів оборони та експрем'єр-міністр закликали чинного прем'єра Великої Британії Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку та дозволити ЗСУ здійснювати далекобійні удари по Росії за допомогою ракет Storm Shadow, оскільки, попередили вони, зволікання щодо цього питання додаватимуть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості.

Раніше президент України Зеленський закликав Велику Британію та США подолати свій "страх" і проявити "рішучість" у цьому питанні.

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І хоча в адміністрації чинного американського президента Джо Байдена щодо цього питання є розколи, у Лондоні вважають, що Вашингтон дасть ЗСУ "зелене світло" під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Тепер ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками. Ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де всі зустрінемося із Зеленським менш ніж за 12 днів", - заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Нагадаємо, що раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що не існує одного-єдиного засобу, який буде вирішальним у війні Росії проти України. Так він пояснив, чому США не дають дозволу Україні на удари вглиб РФ.

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