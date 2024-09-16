Україна мала ухвалити закон про мобілізацію ще рік тому, - Сікорський

Закон про мобілізацію в Україні треба було ухвалювати рік тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Я б сказав, що ви ухвалили закон про мобілізацію, на мою думку, щонайменше на рік пізніше. Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще є багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу", – висловився Сікорський.

Міністр наголосив, що його "дуже дивує" кількість українських чоловіків, які перебувають у Польщі.

"Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - сказав він.

Сікорський зазначив, що Польща не надає соціальну допомогу працездатним біженцям. Крім того, він висловив сумнів у доцільності створення фінансових стимулів для українських чоловіків, щоб вони залишалися в ЄС.

"Київ повідомив нам, що ви хочете повернути українців, що вам потрібні платники податків, потрібні люди, які працюють на заводах. Але також вам потрібні люди, щоб замінити тих хоробрих солдатів, які зараз на лінії фронту", - вважає Сікорський.

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Нагадаємо, раніше Сікорський запропонував скасувати виплати українським біженцям в ЄС. На його думку, Західна Європа знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.