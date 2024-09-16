Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заперечив, що підозрюваний служив у них

Міжнародний легіон ГУР МО заперечив інформацію, що підозрюваний у замаху на Дональда Трампа проходив у них службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Офіційне повідомлення. Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу. ⠀

Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких медіа, не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.

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