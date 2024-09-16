Новини

Від початку повномасштабного вторгнення затримано понад 50 агентів РФ, які видавали себе за громадських активістів і закликали до держперевороту в Україні, - СБУ

1 47411
В Україні затримано затримано понад 50 агентів РФ

Служба безпеки та Національна поліція від початку повномасштабної війни затримали понад 50 агентів російських спецслужб, які намагалися розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, видаючи себе за громадських активістів. 

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, такі особи створили в Україні десятки неформальних обʼєднань та рухів і позиціонували себе як прибічники "народовладдя". Вони публічно закликали до насильницького захоплення державної влади в Україні, щоб "із середини" підтримати збройну агресію РФ.

Як зауважують у СБУ, понад 30 із них повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки. Ще 14 фігурантів – отримали реальні терміни ув’язнення і наразі відбувають покарання.

Дніпропетровщина

Нейтралізовано підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників. Під час підпільних "з’їздів" учасники "громадської організації" закликали до державного перевороту в Києві та займалися дискредитацією Сил оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано агентурну групу ФСБ, яка "полювала" на будівлі ТЦК та нафтобази на Кіровоградщині, - СБУ. ФОТО

Запоріжжя

Викрито п’ять блогерів фейкового "народовладдя", які на замовлення окупантів поширювали дезінформацію про діяльність співробітників ТЦК. Для проведення інформдиверсій фігуранти використовували власні телеграм- та ютуб-канали, через які робили масові "вкиди" щодо українських військовослужбовців.

Хмельницький

Засуджено двох ворожих поплічників, які організовували відеоконференції з російськими пропагандистами та ідеологами рашизму. Під час таких онлайн-мостів фігуранти закликали до захоплення влади у Києві з подальшим "приєднанням" України до складу РФ.

Дивіться: Нейтралізовано масштабну агентурну мережу ФСБ, яка діяла у 6 областях України: Затримано 9 осіб, зокрема 2 чиновниці міськрад, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Львівщина

Викрито ще двох прихильників кремлівського режиму, які публічно вихваляли Путіна та окупаційні угруповання країни-агресора.

У СБУ повідомляють, що стосовно десятків викритих фактів тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури.

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Luiza
    Ніт , держ переворот, це не українська народна тема ...це мрія, яку втілив фсб разом з 🤡 зеленським !!! а от примусити цю шоблу, піти у відставку ...просто нема кому ...так і будемо ...
  • Валерій Кваша
    А найбільшого ФСБешного агента який засів в ОПі коли затримаєте? Чи свого боса ні-ні.
  • Светлана Круп
    О, тепер усі, хто закликатиме прибрати Гундоса з посади, стане автоматом "агентом РФ". Яник такий: "А што, так можно било?!"
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини