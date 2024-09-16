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Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі"

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Зеленський відреагував на новий замах на Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину навколо кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

"Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали.

Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - наголосив глава української держави.

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Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Hellis

    Чим ближче вибори, тим більше "замахів" на Трампа.
    Уявляю, скільки "замахів" буде на Зеленського, коли час прийде.
    Мабуть кожну хвилину окрім тих, коли Зеленський буде в туалеті.

    Вибачте, а можна якісь новий сценарій привернення уваги?
  • Підлога Маккартні
  • Tema9
    «Зеленський про замах на Трампа: "Політичному насильству немає місця ніде у світі" -
    1) історія показує що є, таких місць в світі повно.
    2) а суспільне насильство значить норм? Зєлупа лише за себе переживає.
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