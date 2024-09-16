Новини

За добу на сході знищено майже 1000 окупантів та понад 40 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

5524
Знищення росіян на Східному напрямку

За минулу добу на східному напрямку втрати ворога становлять 961 військовий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати російської армії в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 15.09.2024 становлять:

  • особового складу - 961;
  • танків - 3;
  • бойових бронемашин - 8;
  • гармат і мінометів - 12;
  • автомобільної техніки - 22;
  • ПУ БПЛА - 2;
  • спеціальної техніки - 9;
  • склади боєприпасів - 3;
  • укриттів - 73.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині прикордонники зі стрілецької зброї збили ворожий "Шахед". ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини