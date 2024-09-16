За добу на сході знищено майже 1000 окупантів та понад 40 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"
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За минулу добу на східному напрямку втрати ворога становлять 961 військовий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"
Загальні втрати російської армії в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 15.09.2024 становлять:
- особового складу - 961;
- танків - 3;
- бойових бронемашин - 8;
- гармат і мінометів - 12;
- автомобільної техніки - 22;
- ПУ БПЛА - 2;
- спеціальної техніки - 9;
- склади боєприпасів - 3;
- укриттів - 73.
"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні.