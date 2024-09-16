Італія передасть Україні другу батарею ППО Samp-T, - глава МЗС Таяні

Італія планує відправити в Україну другу батарею ППО Samp-T.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp-T для захисту українського населення", - заявив він.

Таяні зазначив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США.

Міністр також висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T. У травні 2023 року повідомлялось, що Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T від Італії та Франції.