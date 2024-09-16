Італія передасть Україні другу батарею ППО Samp-T, - глава МЗС Таяні
Італія планує відправити в Україну другу батарею ППО Samp-T.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp-T для захисту українського населення", - заявив він.
Таяні зазначив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США.
Міністр також висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP-T. У травні 2023 року повідомлялось, що Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T від Італії та Франції.