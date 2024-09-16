Торік РФ зірвала ідею створення гуманітарного коридору через Туреччину для цивільних на ТОТ України, - посол Боднар

Минулого року Росія, Туреччина та Україна працювали над створенням гуманітарного коридору для цивільних українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, однак Міноборони РФ зірвало цю ініціативу.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого року опрацьовувалася ідея створення так званого гуманітарного коридору, який би дозволив певним категоріям затриманих окупантами українських громадян повернутися додому через Туреччину. На жаль, російська сторона, яка спочатку погодилась на це, потім за вказівкою Міністерства оборони (Росії - ред.) відмовилась від цієї ідеї", - розповів Боднар.

За його словами, українська та турецька сторони продовжують працювати в цьому напрямку.

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Окрім того, Україна працює з Міністерством закордонних справ Туреччини й з відповідними відомствами щодо звільнення політичних заручників.

"Це мається на увазі насамперед кримських татар, які були затримані на території окупованого Криму і зараз перебувають у російських в'язницях", - додав дипломат.

Раніше Боднар інформував, що Туреччина працює над створенням гуманітарного коридору для повернення українських полонених та цивільних з РФ та окупованих територій.

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