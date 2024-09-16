Ворог продовжує активні штурми у міській забудові Вовчанська, на інших ділянках дещо знизив наступальну активність, - ОТУ "Харків"

На зараз найгарячішим напрямком на Харківщині є Вовчанський. Безпосередньо саме місто Вовчанськ і прилеглі до нього населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"Там противник продовжує атакувати місто, проводити вуличні бої. Там він продовжує намагатися вклинитися в глибину наших оборонних порядків і завдавати вогневого ураження із застосуванням різної номенклатури озброєння", - повідомив він.

Утім, окупанти наражаються на стійкий спротив підрозділів Сил оборони України, які завдають ворогові втрат і змушують його відмовлятися від виконання завдань.

Завдяки успішним діям українських захисників російські загарбники були змушені знизити активність та відмовитися від проведення штурмових дій на окремих ділянках на півночі Харківщини.

"Якщо брати інші напрямки, це зокрема Стариця, Липці, Глибоке, Лук’янці, то там противник наразі не проводить якихось активних дій. Але це не означає, що він пішов і відмовився від наступу. Ні, він нарощує свої сили, він проводить внутрішню ротацію підрозділів. Він там, де це можливо, намагається проводити заходи логістичного забезпечення, нарощує систему зв’язку, нарощує систему управління. Це є свідченням того, що він все ж таки готується на окремих напрямках проводити наступальні дії з метою відновлення втраченого положення". - зауважив речник.

Та додав, що за сприятливих умов Сили оборони намагаються йти вперед, покращувати власне тактичне положення та регулярно завдавати окупантам ефективного вогневого ураження.

Нагадаємо, окупанти вдарили з РСЗВ по власних підрозділах біля Агрегатного заводу у Вовчанську.

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