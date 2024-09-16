Кремль про ймовірний замах на Трампа: Не наша справа. Уважно спостерігаємо, але не втручаємося

У Кремлі спостерігають за інформацією, що надходить зі США щодо ймовірної спроби замаху на кандидата в президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональда Трампа, однак жодним чином не втручаються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, його заяву цитують росЗМІ.

"Це не зовсім наша справа. Ми спостерігаємо за інформацією, яка надходить із США", – цитують його російські ЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі бачать "загострення обстановки" в США перед виборами, "зокрема, між політичними конкурентами".

"Ми уважно спостерігаємо, але жодним чином не втручаємося", - сказав Пєсков.

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Речник Путіна також заявив, що "великою проблемою і головним болем" для спецслужб США має бути встановлення можливих зв’язків підозрюваного з Україною.

"Тут треба думати не нам, а спеціальним службам США. У будь-якому випадку гра з вогнем має свої наслідки", - додав Пєсков, ймовірно, натякаючи на підтримку Сполученими Штатами України у війні з Росією.

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Що передувало?

Нагадаємо, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент перебуває у безпеці. Пізніше ймовірного підозрюваного затримали.

За даними CNN, підозрюваний 58-річний Райан Веслі Рут є прихильником України та раніше активно критикував Трампа.