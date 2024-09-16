Військова адміністрація - це політичний механізм з Банкової, щоб захопити контроль над громадою, - Ломако

Створення військової адміністрації у Чернігові - це не про безпеку регіону.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів в.о. мера Чернігова Олександр Ломако.

"Закон про правовий режим воєнного стану говорить, що лише Верховна Рада може наділити начальника військової адміністрації повноваженнями місцевого самоврядування. Щодо Чернігова цього не відбулося. У нас є чинна та правомочна міська рада, виконком, всі органи. А через тиск на суддів ці повноваження все одно намагаються забрати у місцевого самоврядування та передати одному чиновнику, якого ніхто не обирав, якого ніхто не підтримує в місті, але якого призначила Банкова. Що це, якщо не узурпація влади?" - пояснив Ломако.

За словами в.о. мера, військова адміністрація - це не про безпеку регіону або громадян.

"Це чисто політичний механізм Банкової без виборів захопити контроль над громадою, над ресурсами та бюджетом. Все. У нас в міськраді з 42 депутатів "Слугу народу" представляє лише 3. Попри таку волю людей, саме цій політичній силі Банкова намагається передати контроль над містом. Ми на цей тиск не піддаємося і продовжуємо працювати. Ось і головна причина всього, що відбувається у взаєминах Чернігова та центральної влади", - додав він.

Ломако зазначив, що з боку начальника військової адміністрації був шантаж, а не діалог.

Інтерв'ю із Олександром Ломако для Цензор.НЕТ читайте тут.

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