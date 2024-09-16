Новини

Україні потрібно ще три місяці, щоб нещодавно мобілізовані вплинули на бойові дії на фронті, - "слуга народу" Завітневич

3 75332
Завітневич про мобілізацію в Україні

Для того, щоб нещодавно мобілізовані громадяни України могли вплинути на бойові дії на передовій, потрібно ще 3 місяці.

Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич у коментарі для Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація в Україні йде за планом.

Однак видання вказує, що можливості України для ротації підрозділів або надсилання підкріплень, зокрема до Курської області, досі обмежені.

У статті йдеться, що держава досі перебуває на початковій стадії поповнення війська після запровадження нового закону про мобілізацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі ці 30 років Україна не знала свого реального мобілізаційного ресурсу, - "слуга народу" Завітневич

FT із посиланням на наближене до російського військового відомства джерело також повідомило, що Україна перестала вводити в Курську область нові резерви. Натомість війська окопуються на захопленій території.

Представник українського оборонного відомства, який залишився анонімним, підтвердив, що Україна не планує захоплювати більше територій Курщини, а натомість ЗСУ окопуються для захисту своїх флангів.

Також читайте: Євросоюз зменшує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям, - глава МЗС Польщі Сікорський

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    https://t.me/Omelyan_News/14969 Володимир Омелян , нині поранений майор ЗСУ, колишній міністр інфраструктури:
    https://t.me/BerezaJuice/48401 https://t.me/BerezaJuice/48401 Відверто, мене вже дістали ці історії про 14 бригад у резерві, з яких укомплектувати зброєю ми не змогли навіть 4 через «затримки забезпечення від союзників».
    А укомплектованість особовим складом бригад на лінії фронту немає бажання перевірити? Не викидати з БЧС графу «наявність» і керуватися виключно «за штатом», а перевірити, яке поповнення і кого - реально необхідно. А забезпечення на лінії фронту точно відповідає потребам? Перевіряли? Вогневі засоби, броня, дрони, РЕБи, автомобілі? І звідки воно: «мільйон від держави» чи насправді «мільярди від волонтерів»?
    Що відбувається з боєкомплектом на передку? Який ліміт мін, снарядів, дронів видається на добу бригаді? З виробленого і закупленого державою!
    Можна нарешті запросити докупи усі ці міністерства, закупівельні структури, логістику і під час ставки набрати по телефону 10 бригад на вибір: скільки з виділеного на папері ви реально отримали?
    І куди пішли гроші, чому цього немає ні на місці, ні в виробництві, ні в закупці?!
    Бо якесь замкнуте коло виходить: зброї немає - бо нікому воювати, відступаємо - бо нічим завдавати ударів по ворогу, бійці в тилу сидять без зброї і навчатися ні на чому.
    Ще раз: біда починається з голови і управління. Якщо бардак на горі, якщо всі займаються всім і лише переводять стрілки один на одного - перемоги не буде.
    Від Заходу треба і можна вимагати. Впритул до денонсації Будапештського меморандуму і відновлення ядерного потенціалу України. Особисто мені вибачення Клінтона не достатньо.
    Але спершу треба виконати власне домашнє завдання - зупинити хаос, ідіотизм і корупцію.
    Бо 5-6 менеджерів, як і 5-6 F16 Українську державу врятувати не годні. Це вже має бути очевидно усім.
  • Ігор Климчук fc494a97
    Ой дурак.
  • Kindrat74
    Так хай би поки "служки" підмінили, зокрема і цей ********** - нє? Ссикотно? Ну так, це ж не маячню щодня пиз.іти!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини