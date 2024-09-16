Україні потрібно ще три місяці, щоб нещодавно мобілізовані вплинули на бойові дії на фронті, - "слуга народу" Завітневич

Для того, щоб нещодавно мобілізовані громадяни України могли вплинути на бойові дії на передовій, потрібно ще 3 місяці.

Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич у коментарі для Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація в Україні йде за планом.

Однак видання вказує, що можливості України для ротації підрозділів або надсилання підкріплень, зокрема до Курської області, досі обмежені.

У статті йдеться, що держава досі перебуває на початковій стадії поповнення війська після запровадження нового закону про мобілізацію.

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FT із посиланням на наближене до російського військового відомства джерело також повідомило, що Україна перестала вводити в Курську область нові резерви. Натомість війська окопуються на захопленій території.

Представник українського оборонного відомства, який залишився анонімним, підтвердив, що Україна не планує захоплювати більше територій Курщини, а натомість ЗСУ окопуються для захисту своїх флангів.

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