Україні потрібно ще три місяці, щоб нещодавно мобілізовані вплинули на бойові дії на фронті, - "слуга народу" Завітневич
Для того, щоб нещодавно мобілізовані громадяни України могли вплинути на бойові дії на передовій, потрібно ще 3 місяці.
Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич у коментарі для Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, мобілізація в Україні йде за планом.
Однак видання вказує, що можливості України для ротації підрозділів або надсилання підкріплень, зокрема до Курської області, досі обмежені.
У статті йдеться, що держава досі перебуває на початковій стадії поповнення війська після запровадження нового закону про мобілізацію.
FT із посиланням на наближене до російського військового відомства джерело також повідомило, що Україна перестала вводити в Курську область нові резерви. Натомість війська окопуються на захопленій території.
Представник українського оборонного відомства, який залишився анонімним, підтвердив, що Україна не планує захоплювати більше територій Курщини, а натомість ЗСУ окопуються для захисту своїх флангів.