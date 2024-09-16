У другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16, - міністр оборони Поульсен

У другій половині 2024 року Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DR.

За словами міністра, перші літаки було передано Україні в серпні 2024 року. Їхня кількість не розголошується, а загалом Данія зобов'язалася поставити нашій країні 19 винищувачів.

"У другій половині 2024 року Данія поставить додаткову кількість літаків F-16", - підтвердив Поульсен, втім кількості та точних термінів він не назвав.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський на "Рамштайні" зробить пропозиції щодо збільшення кількості F-16 для України. Прем’єрка Данії Фредеріксен заявляла, що Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку російського вторгнення.

Також повідомлялося, що українські винищувачі F-16 оснащені системами раннього попередження про ракетний напад.

Нагадаємо, що 4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.