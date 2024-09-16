У Міноборони Польщі підтвердили зобов’язання щодо участі у чеській ініціативі з постачання боєприпасів для ЗСУ

У Міноборони Польщі підтвердили, що країна бере участь у чеській ініціативі з постачання боєприпасів для ЗСУ. Державне агентство стратегічних резервів (RARS) проводить необхідні консультації з цього приводу із чеським урядовим агентством (AMOS).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у відповіді Міністерства національної оборони Польщі.

"Польська сторона навесні цього року заявила, що приєднається до пропозиції Чехії щодо спільної закупівлі боєприпасів для потреб українських військ. Після заяв прем’єр-міністра та міністра закордонних справ з весни цього року на урядовому рівні розпочато роботу щодо визначення розміру фінансового внеску та умов реалізації проєкту за погодженням із чеською стороною. Інституцією, на яку покладено виконання цих завдань, є Державне агентство стратегічних резервів", – повідомили в Міноборони Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща знайде гроші на ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для ЗСУ, – очільник МЗС

У міністерстві також заявили, що за наявною в них інформацією, RARS веде діалог із чеським урядовим агентством AMOS і проводить необхідні консультації з цього приводу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для української армії, половину цього року і решту - наступного. Він додав, що цьогорічний транш Варшави затримується, оскільки попередній голова Урядового агентства стратегічних резервів Польщі, яке що займається такими питаннями, затриманий у Лондоні за міжнародним ордером про арешт

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.