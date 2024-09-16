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Зеленський 25 вересня виступить на Генеральній Асамблеї ООН, - "Голос Америки"

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Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський 25 вересня виступить на Генеральній Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Як зазначається, загальні дебати на Генасамблеї ООН розпочнуться 24 вересня і того ж дня там має промовляти президент США Джо Байден, а наступного дня - 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський.

Президент Зеленський раніше зазначав, що планує особисто ознайомити західних партнерів і зокрема президента Байдена, а також кандидатів у президенти США Дональда Трампа і Камалу Гарріс з так званим "планом перемоги".

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"Пакет перемоги, який я представлю президенту Сполучених Штатів, може прокласти шлях до надійного миру – до повної реалізації Формули миру", - сказав Зеленський 13 вересня.

Він окремо наголошував на потребі "далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру".

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Леонід 757778bc
    соромно вже зараз
  • саша паламарчук
    хоч би ненанюханий був би як завжди.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Будет нанюханым однозначно
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